Istanbul (AFP) In Istanbul sind 62 Ausländer unter dem Verdacht festgenommen worden, Kontakte zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu haben. Die Verdächtigen wurden bei zwölf Razzien in acht Bezirken der türkischen Metropole gefasst, wie die Nachrichtenagentur Dogan am Freitag berichtete. Demnach werden sie verdächtigt, die Reisen von Kämpfern in Konfliktgebieten finanziert zu haben. In der Türkei gibt es fast täglich Razzien gegen mutmaßliche IS-Zellen.

