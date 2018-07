Cleveland (SID) - Vizemeister Cleveland Cavaliers muss in der Basketball-Profiliga NBA bis zu zwei Monate ohne Iman Shumpert auskommen. Der Guard, 2016 Meister mit dem Klub, musste sich am Freitag einer Operation am linken Knie unterziehen. Das gaben die Cavaliers bekannt. Shumpert (27) hatte vor dem Eingriff fünf der vergangenen sechs Spiele verpasst. Laut US-Medien musste der Profi wegen eines kleinen Meniskusrisses operiert werden.