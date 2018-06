Kaiserslautern (SID) - Für den langjährigen Fußball-Nationalspieler Hans-Peter Briegel kommt eine Rückkehr zum 1. FC Kaiserslautern trotz der aktuellen Krise des Zweitligisten nicht infrage. "Intern weiß es inzwischen jeder: Ich werde beim 1. FC Kaiserslautern für kein Amt mehr zur Verfügung stehen - für gar keins mehr. Jetzt weiß es auch die Öffentlichkeit", sagte der Europameister von 1980 dem Portal Sportbuzzer. Im Sommer hatte es Pläne gegeben, den früheren FCK-Profi Briegel (62) zum Sportvorstand zu machen.

Mario Basler, ebenfalls ehemaliger Nationalspieler und Profi in Lautern, macht sich Sorgen um den Klub, der mit zehn Punkten aus 16 Spielen Tabellenletzter ist. "Es muss dringend in der Winterpause etwas gemacht werden. Sonst könnte der Verein absteigen", sagte Basler (48).

Seine Hilfe sei bislang nicht gefragt. "Anbieten tue ich mich relativ selten in meinem Leben. Wenn jemand etwas von mir möchte, dann kann er sich gerne bei mir informieren. Aber das tut vom FCK ja keiner", so Basler. Es sei "Quatsch, wenn man sagt, dass einem Verein ein Abstieg guttut. Wenn der FCK absteigt, dann wird er über längere Zeit nicht mehr in der 1. oder 2. Liga auftauchen."