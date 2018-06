Berlin (dpa) - Der designierte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will weibliche Mitglieder stärker noch vorn stellen und die Partei ins digitale Zeitalter führen. "Wir müssen die Partei anders strukturieren", sagte der niedersächsische Bundestagsabgeordnete den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Klingbeil will sich zudem für ein weiblicheres Erscheinungsbild der SPD einsetzen. "Wenn ich zum Beispiel erlebe, dass es in der SPD noch immer Podiumsdiskussionen gibt, an denen keine einzige Frau teilnimmt, dann kann ich nur sagen: So etwas wird es mit mir nicht mehr geben."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.