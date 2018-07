Köln (SID) - Nach der Niederlage in Mönchengladbach will Bayern München zu Hause gegen Aufsteiger Hannover 96 wieder drei Punkte einfahren. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Zur selben Zeit zittert Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz in Leverkusen um seinen Job. Eine Niederlage bei der Werkself würde den Niederländer in arge Bedrängnis bringen. Das gilt auch für Trainer Peter Stöger, der mit dem noch sieglosen 1. FC Köln ab 18.30 Uhr bei Schalke 04 antritt.

Ein Jahr nach der Verabschiedung der Spitzensportreform ist das Mammutprojekt des Deutschen Olympischen Sportbundes bedenklich ins Stocken geraten. Beschlüsse dazu sind auch bei der 14. Mitgliederversammlung des DOSB in Koblenz, die um 9.00 Uhr beginnt, nicht zu erwarten. Die zusätzlich benötigten finanziellen Mittel kann nur die neue Bundesregierung in Berlin freigeben.

Nach dem enttäuschenden Auftakt im ersten Einzelrennen des Olympia-Winters sind die DSV-Biathleten beim Sprint im schwedischen Östersund gefordert. Die Hoffnungen ruhen auch auf Weltmeister Benedikt Doll. Das Rennen über 10 km beginnt um 14.45 Uhr.

Die Skispringer gehen beim dritten Weltcupspringen im russischen Nischni Tagil von der Schanze. Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Vizeweltmeister Andreas Wellinger und dem formstarken Richard Freitag. Um 16.15 Uhr beginnt der erste von zwei Durchgängen.