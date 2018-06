New York (AFP) Die USA, Großbritannien, Frankreich und sechs weitere Länder haben ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea beantragt. Die Beratungen sind für den 11. Dezember geplant, wie aus einem Schreiben vom Freitag hervorgeht. Es wäre die vierte Sondersitzung seit 2014, die sich nicht mit dem Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas, sondern mit der Menschenrechtslage in dem abgeschotteten Land beschäftigt.

