Beaver Creek (SID) - Große Ehre für die ehemaligen Ski-Rennläufer Bode Miller und Daron Rahlves. Wie die Organisatoren in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado am Samstag vor der dortigen Weltcup-Abfahrt mitteilten, werden Teile der berüchtigten Piste "Birds of Prey" nach den erfolgreichen Athleten benannt.

Dort wird es künftig die Abschnitte "Miller's Revenge" (Millers Rache) und "Rahlves' Roll" geben. Olympiasieger Miller (40) gewann die überaus anspruchsvolle Abfahrt auf der "Raubvogelpiste" drei Mal (2004, 2006 und 2011) und dort auch einen Riesenslalom (2005). Der frühere Weltmeister Rahlves (44) holte am Biberbach 2003 und 2005 den Abfahrtssieg.