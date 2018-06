Altenberg (SID) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat sich im Olympia-Winter auf seiner Paradebahn erneut in Topform präsentiert. Der Berchtesgadener feierte im vierten Weltcuprennen der Saison im sächsischen Altenberg seinen zweiten Sieg und baute damit seine Führung im Gesamtweltcup aus. Andi Langenhan (Zella-Mehlis) komplettierte das gute deutsche Abschneiden mit Platz drei hinter dem Russen Roman Repilow.

Ralf Palik (Oberwiesenthal) wurde starker Vierter, Johannes Ludwig (Suhl) Achter. Julian von Schleinitz (Königssee) belegte nur Platz 26.

Nach Platz drei zum Auftakt in Innsbruck-Igls hatte Loch am vergangenen Wochenende in Winterberg Platz zwei belegt, den Sprint gewann der 28-Jährige sogar. In Altenberg siegte Loch bei sieben der vergangenen acht Weltcup-Rennen.

Bei den Doppelsitzern untermauerten die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken ihre Ausnahmestellung. Das Duo aus Ilsenburg und Suhl feierte seinen dritten Sieg im vierten Saisonrennen und baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. "Einfach sensationell, Respekt", sagte Bundestrainer Norbert Loch zu seinen Schützlingen.

Hinter den Österreichern Peter Penz/Georg Fischler fuhren Robin Geueke und David Gamm (Winterberg) auf Platz drei. Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mussten sich mit Platz vier zufrieden geben.

Die Frauen gehen erst am Sonntag (10.00/11.20) vor dem Staffelrennen (13.10) an den Start.