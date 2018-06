Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf den chilenischen Nationalspieler Charles Aranguiz verzichten. Der Mittelfeldakteur verletzte sich am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:1), er erlitt einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Dies gab der Werksklub am Sonntag bekannt.

Nach Angaben der Rheinländer könne über die genaue Ausfallzeit von Aranguiz keine Angaben gemacht werden, eine Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers noch in diesem Jahr bleibt offen.