Bochum (SID) - Union Berlin hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg erneut wichtige Punkte verloren. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller unterlag beim VfL Bochum nach 1:0-Führung 1:2 (1:1) und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Während Berlin nun drei Zähler hinter dem Relegationsplatz liegt, verschaffte sich Bochum im Tabellenkeller nach zuletzt vier Unentschieden hintereinander Luft.

Torjäger Sebastian Polter (4.) brachte Union mit seinem zehnten Saisontreffer in Front, Bochum kassierte damit im vierten Spiel in Serie ein Gegentor in den ersten zehn Minuten. Beim Ausgleich durch Kevin Stöger (40.) hatte der VfL Glück, dass Toni Leistner den Ball unhaltbar für Torwart Jakob Busk abfälschte. Lukas Hinterseer (87.) belohnte eine starke kämpferische Leistung des VfL mit seinem vierten Tor.

Vor 13.119 Zuschauern im Vonovia Ruhrstadion hatte Pechvogel Leistner, der Polters Tor mit einem langen Ball vorbereitet hatte, die größte Chance zur abermaligen Gästeführung. Doch obwohl er per Kopf aus fünf Metern völlig freistehend zum Abschluss kam, brachte er den Ball nicht im Tor unter (54.).

Die Szene spiegelte die Kräfteverhältnisse allerdings nicht adäquat wider: Union war keinesfalls die bessere Mannschaft, bettelte phasenweise förmlich um die Niederlage. Bochum, das kurzfristig auf Robbie Kruse (Bauchmuskelzerrung) verzichten musste, hielt mit viel Leidenschaft dagegen.