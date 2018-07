Santo Domingo (AFP) Venezuelas Regierung und Opposition haben ihre Verhandlungen über einen Ausweg aus der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise des südamerikanischen Landes ohne Einigung vertagt. Bei der Suche nach einer Lösung seien aber "erhebliche Fortschritte" gemacht worden, verkündeten beide Seiten in einer Erklärung, die am Samstag vom Präsidenten der Dominikanischen Republik, Danilo Medina, verlesen wurde. Die Verhandlungen sollen am 15. Dezember fortgesetzt werden. Beide Seiten hätten die "feste Absicht", eine Einigung zu erreichen.

