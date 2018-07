Buenos Aires (AFP) Wegen unerlaubten Waffenbesitzes ist der Bruder des argentinischen Fußballstars Lionel Messi am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden. Der 35-jährige Matías Messi sei wegen dieses Deliktes bereits das zweite Mal inhaftiert, berichtete die Zeitung "La Nación" in ihrer Onlineausgabe. Ihm drohe nun eine mehrjährige Haftstrafe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.