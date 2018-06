Berlin (AFP) Angesichts der Verzögerungen bei der Regierungsbildung in Deutschland hofft EU-Kommissar Günther Oettinger auf eine baldige Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Allein durch solche Verhandlungen "wird bereits Vertrauen und Stabilität in Europa erzeugt", sagte der CDU-Politiker der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Montag. Danach müsse möglichst schnell eine stabile und handlungsfähige Regierung gebildet werden, "die proeuropäisch ausgerichtet ist".

