Erfurt (AFP) Nach dem Fund einer Paketbombe in Potsdam ist auch in der thüringischen Staatskanzlei in Erfurt ein verdächtiges Paket eingegangen. Die Sendung sei bereits am Freitagnachmittag eingegangen und dann bei der Sichtung am Montag aufgefallen, sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej. Derzeit prüften Polizei und Staatsanwaltschaft, worum es sich dabei genau handle. An "Spekulationen" wolle sich die Staatskanzlei nicht beteiligen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.