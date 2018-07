Brüssel (AFP) Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel hat Großbritannien aufgefordert, in den Brexit-Verhandlungen in allen wichtigen Austrittsfragen Zusagen zu machen. "Es kann nicht nur sein, dass man das Scheckheft rausnimmt und dann ist alles andere in Ordnung", sagte Bettel am Montag in Brüssel. Demnach gibt es bei der Verständigung auf die künftige Grenzreglung zwischen Irland und Nordirland noch "offene Fragen". Auch die Rechte der EU-Bürger seien wichtig.

