Leverkusen (AFP) Ein Leben ohne Alkohol ist für jeden achten Bundesbürger unvorstellbar. Dies ist das Ergebnis einer am Dienstag in Leverkusen veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Krankenkasse Pronova BKK. Der Studie "Die Süchte der Deutschen 2017" zufolge trinken 84 Prozent der Bürger gelegentlich Alkohol. 20 Prozent tun dies mindestens einmal pro Woche, und 13 Prozent aller Befragten können sich ein Leben ohne Alkohol nicht mehr vorstellen, darunter doppelt so viele Männer wie Frauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.