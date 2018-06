Dortmund (SID) - DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund musste am Dienstag nach Angaben des Reviersports den Flug zum Champions-League-Gruppenspiel bei Titelverteidiger Real Madrid in einem neutralen Jet antreten. Das in den Vereinsfarben Schwarz-Gelb gehaltene normale Flugzeug stand wegen eines Blitzschadens nicht zur Verfügung.

Der BVB hofft in der spanischen Hauptstadt auf ein achtbares Ergebnis und ein Überwintern in der Europa League. In der Königsklasse sind die Spieler des umstrittenen niederländischen Trainers Peter Bosz bereits gescheitert.