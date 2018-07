Köln (SID) - Für Russland wird es ernst. Das Internationale Olympische Komitee entscheidet in Lausanne nach dem als erwiesen geltenden Staatsdoping über einen eventuellen Ausschluss der Sportgroßmacht von den Winterspielen in Pyeongchang. Weitere denkbare Strafen wären ein Start russischer Sportler unter neutraler Flagge oder eine Geldstrafe in dreistelliger Millionenhöhe. Ein Freispruch scheint nicht denkbar. Auf einer Pressekonferenz ab 19.30 Uhr soll das Ergebnis des Exekutivboards des IOC bekannt gegeben werden.

Vorhang zum Gruppenfinale: Im sechsten und letzten Spiel will der deutsche Rekordmeister Bayern München gegen den französischen Spitzenklub Paris St. Germain seine minimale Chance auf den Gruppensieg wahren. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes muss allerdings die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel an der Seine wettmachen, um den Rivalen noch von Platz eins zu verdrängen. Anstoß in der Allianz-Arena ist um 20.45 Uhr.

Die deutschen Handballerinen können bei der Heim-WM das Achtelfinal-Ticket lösen. Nach zwei Erfolgen gegen Kamerun und Südkorea würde ein Sieg im dritten Gruppenspiel gegen Serbien bereits den Einzug in die K.o.-Runde bedeuten. Anwurf in Leipzig ist um 18.00 Uhr.