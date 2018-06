Montréal (SID) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat dem Labor in Mexiko-Stadt die Akkreditierung zurückerteilt. Das gab die WADA am Dienstag bekannt. Dem Labor in der mexikanischen Hauptstadt war vor knapp einem Jahr wegen mangelhafter Einhaltung der Qualitätsstandards die Anerkennung als WADA-Labor entzogen worden. Nun hat eine Expertengruppe dem Labor wieder volle Funktionstüchtigkeit attestiert, so dass in der Einrichtung wieder Dopingproben für die WADA kontrolliert werden dürfen.