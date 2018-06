St. Petersburg (SID) - Die Spielerinnen der WTA-Tour haben den Porsche Grand Prix in Stuttgart zum neunten Mal als beliebtestes Turnier seiner Kategorie (Premier) ausgezeichnet. Die 40. Auflage im April hatte überraschend die derzeit verletzte Laura Siegemund (Metzingen) gewonnen. "Diese Auszeichnung kommt von den Spielerinnen, das macht sie so besonders wertvoll", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt und sprach von "Vertrauensbeweis und Ansporn zugleich".

Die weiteren Auszeichnungen gingen in diesem Jahr an die Turniere in Indian Wells (Premier Mandatory), Rom (Premier 5) und Acapulco (WTA International). Das Sandplatzturnier in Stuttgart, das seit dem Umzug aus Filderstadt 2006 in der Porsche-Arena ausgetragen wird, war in diesem Jahr mit 731.000 Dollar dotiert.