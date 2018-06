New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien im Jemen dazu aufgerufen, zur Entschärfung der Lage beizutragen. Alle Seiten sollten "deeskalierende" Maßnahmen ergreifen, sagte der japanische UN-Botschafter und amtierende Ratspräsident Koro Bessho am Dienstag in New York nach einer Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums. Auch sollten die Konfliktparteien sich ohne Vorbedingungen wieder an dem politischen Prozess unter dem Dach der UNO zur Herstellung einer dauerhaften Waffenruhe beteiligen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.