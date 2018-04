Berlin (AFP) Angesichts einer offenbar bevorstehenden weiteren Sammelabschiebung nach Afghanistan hat die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl erneut die Aussetzung von Abschiebungen in den Krisenstaat gefordert. "Die Spirale der Inhumanität muss gestoppt werden", erklärte Geschäftsführer Günter Burkhardt. Der "Spiegel" hatte berichtet, dass am Mittwochabend vom Flughafen Frankfurt am Main aus fast 80 Afghanen abgeschoben werden sollen. Das Bundesinnenministerium bestätigt Abschiebeflüge im Vorfeld grundsätzlich nicht.

