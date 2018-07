Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka (22) leidet "weiterhin" unter einer "knöchernen Stressreaktion im Unterschenkel". Das teilte sein Klub Schalke 04 am Mittwoch via Twitter mit. Um die Schmerzen in den Griff zu bekommen, soll Goretzka bis Freitag weiter untersucht und behandelt werden. Erst danach sei absehbar, wann der Mittelfeldspieler "in den kommenden beiden Wochen wieder in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren kann".

Goretzka hatte wegen der Verletzung drei Spiele verpasst und war zuletzt im Derby gegen Borussia Dortmund (4:4) und beim 2:2 gegen den 1. FC Köln eingewechselt worden. Der Bundesligadritte aus Schalke tritt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Vierten Borussia Mönchengladbach an.