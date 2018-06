Leipzig (SID) - Die deutschen Handballerinnen stehen bei der Heim-WM vor dem Gruppensieg. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler feierte in ihrem vierten Vorrundenspiel beim 24:9 (10:3) gegen Außenseiter China in Leipzig einen Kantersieg und übernahm in der Gruppe D mit 7:1 Punkten die Tabellenspitze.

Bei einem weiteren Erfolg am Freitag (18.00 Uhr/Sport1) gegen Vize-Weltmeister Niederlande hätte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Gruppensieg sicher und würde damit im Achtelfinale auf einen vermeintlich leichteren Gegner treffen. Beste deutsche Werferin gegen China war Emily Bölk mit vier Toren.