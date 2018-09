Hamburg (AFP) Chatten mit dem Smartphone statt Besinnlichkeit unterm Tannenbaum: In jeder zweiten Familie wird auch an besonderen Anlässen wie Weihnachten aufs Handy geschaut, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Betriebskrankenkasse Pronova BKK zeigt. In jeder zehnten Familie wird demnach sogar nahezu permanent gechattet und häufiger auf das Display geguckt als in die Gesichter der Anwesenden. "Weihnachten 2017 droht anstatt eines fröhlichen Familienfests in Sprachlosigkeit zu versinken", erklärte Lutz Kaiser, Vorstand der Krankenkasse.

