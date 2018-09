Wiesbaden (AFP) Im dritten Quartal des laufenden Jahres hat es in Deutschland rund 24.700 Schwangerschaftsabbrüche gegeben. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden unter Berufung auf die gemeldeten Fälle mit. Es waren demnach rund zwei Prozent mehr als von Anfang Juli bis Ende September des Vorjahres 2016.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.