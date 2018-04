Jericho (AFP) Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erakat, hat US-Präsident Donald Trump die Zerschlagung der Zwei-Staaten-Lösung durch seine Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt vorgeworfen. "Er hat die Zwei-Staaten-Lösung zerstört", sagte Erakat am Mittwoch in Jericho. Trump hatte kurz zuvor in einer Rede in Washington verkündet, dass er Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkenne und die US-Botschaft von Tel Aviv dorthin verlegen wolle.

