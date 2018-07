Ljubljana (AFP) Aus Protest gegen niedrige Gehälter sind die Mitarbeiter des Geheimdienstes in Slowenien in den Streik getreten. Die Regierung in Ljubljana bestätigte am Donnerstag entsprechende Zeitungsberichte. Die Geheimagenten fordern bessere Arbeitsbedingungen und Gehaltserhöhungen - obwohl sie eigentlich überhaupt nicht streiken dürfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.