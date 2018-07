Davos (SID) - Skilangläuferin Nicole Fessel steigt am Wochenende mit zweiwöchiger Verspätung in die Olympiasaison ein. Die stärkste deutsche Distanzläuferin steht im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Sprint und das 10-km-Freistilrennen in Davos/Schweiz. Die 34-Jährige aus Oberstdorf, 2014 in Sotschi Olympiadritte mit der Staffel, hatte wegen eines Trainingsrückstandes die ersten Wettkämpfe des Winters verpasst.

Bisher hat kein deutscher Skilangläufer einen Teil der Olympianorm (einmal Top acht oder zweimal Top 15) erfüllt. Ein 18. Platz im Sprint beim Auftaktwochenende in Kuusamo durch Sandra Ringwald (Schonach) ist das bislang beste Ergebnis.