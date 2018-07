Berlin (AFP) Mehr Realismus in der Debatte über Flucht und Migration hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel auf dem SPD-Bundesparteitag angemahnt. Gabriel bekannte sich am Freitag in Berlin zum Recht auf Familiennachzug und zu mehr legalen Zuwanderungsmöglichkeiten für Arbeitsmigranten, wies aber auch auf "Kapazitätsgrenzen" für Aufnahme und Integration hin. "Wir müssen mehr tun für die Menschen, die da sind", dann steige auch die Offenheit gegenüber Zuwanderung.

