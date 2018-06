Berlin (AFP) Die SPD will den Vorrang einer strikten Sparpolitik in Europa beenden. Ziel sei, "dass man die Austeritätspolitik überwinden will", heißt es in einem Beschluss des Bundesparteitags in Berlin vom Freitag, der in diesem Punkt im Vergleich zur Vorlage der Parteiführung schärfer formuliert wurde. Konkret gefordert wird nun auch "ein menschenwürdiges Leben aller in Europa".

