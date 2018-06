Brüssel (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May ist in Brüssel mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammengekommen, um über die nächste Phase der Brexit-Gespräche zu beraten. Beide trafen sich um kurz vor 07.00 Uhr im Gebäude der EU-Kommission. Junckers Kabinettschef Martin Selmayr verschickte kurz danach im Kurzbotschaftendienst Twitter kommentarlos das Bild eines Schornsteins mit weißem Rauch - offenbar in Anlehnung an die Tradition des Vatikans bei einer erfolgreichen Papstwahl.

