Hamburg (SID) - Sportchef Jens Todt vom Hamburger SV hat dem Stadtrivalen FC St. Pauli zur Verpflichtung von Trainer Markus Kauczinski (beide 47) gratuliert. "St. Pauli hat einen richtig guten Fang gemacht. Markus kennt die 2. Bundesliga aus dem Effeff", sagte Todt, der mit seinem Kumpel von 2013 bis 2016 gemeinsam beim Karlsruher SC gearbeitet hatte, der Bild-Zeitung.

Todt geht davon aus, dass sich die Kiezkicker mit dem Nachfolger des entlassenen Olaf Janßen schnell konsolidieren werden. "Markus ist einer, der sich neuen Gegebenheiten schnell anpassen kann. Er ist ein emotionaler Typ, der sich seiner neuen Aufgabe voll verschreibt", sagte er: "Er hat einen Ruhrpott-Charme, lässt aber auch nie einen Zweifel daran, wer der Chef in der Kabine ist." Im Sommer 2015 verpasste das Duo Kauczinski/Todt in der Relegation gegen den HSV knapp den Aufstieg in die Bundesliga.

Kauczinski war am Donnerstag als neuer Trainer auf St. Pauli vorgestellt worden, am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sitzt er gegen den MSV Duisburg erstmals auf der Bank.