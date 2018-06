London (AFP) Ein Londoner Gericht hat einen britisch-libyschen Dschihadisten am Freitag zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Der 26-jährige Angeklagte Mohammed Abdallah wurde unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) schuldig gesprochen. 2014 war er nach Syrien gereist, um sich dem IS anzuschließen, und bei seiner Rückkehr im September desselben Jahres festgenommen worden.

