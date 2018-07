Bhubaneshwar (SID) - Hockey-Olympiasieger Argentinien hat beim Finale der World League im indischen Bhubaneshwar als erstes Team das Endspiel erreicht. Die Südamerikaner gewannen das Halbfinale gegen den Gastgeber 1:0 (1:0) und bekommen es nun mit der deutschen Mannschaft oder Australien zu tun.

Der Olympiadritte Deutschland trifft am Samstag (15.00 Uhr/DAZN) in seinem Halbfinale auf Weltmeister Australien, gegen den es in der Gruppenphase ein 2:2 gegeben hatte.