Titisee-Neustadt (SID) - Beim ersten Heimweltcup der deutschen Skispringer in Titisee-Neustadt ist die Qualifikation am Freitagmittag nach nur acht Startern abgebrochen worden. An der modernisierten Hochfirstschanze im Schwarzwald herrschten stark wechselnde Winde, die eine Austragung unmöglich machten.

Bevor Österreichs Topstar Gregor Schlierenzauer bei seinem Weltcup-Comeback mit der Startnummer neun vom Bakken gehen konnte, beendete die Jury den Durchgang vorzeitig. Die Qualifikation für das Einzelspringen am Sonntag (15.30 Uhr/ARD und Eurosport) wird nun am Samstag (14.30 Uhr) vor dem Teamwettkampf nachgeholt.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag Constantin Schmid (Oberaudorf) nach einem Sprung auf 122,5 m in Führung. In den beiden Probedurchgängen zuvor hatte der Weltcup-Führende Richard Freitag (Aue) mit zwei zweiten Plätzen überzeugt, Vizeweltmeister Andreas Wellinger (Ruhpolding) gewann den ersten Durchgang.