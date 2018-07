Winterberg (SID) - Bob-Pilotin Stephanie Schneider (Oberbärenburg) hat den deutschen Frauen neun Wochen vor den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) den ersten Weltcup-Sieg seit fast drei Jahren beschert. Mit Anschieberin Lisa Buckwitz gewann die 27-Jährige am Samstag das Rennen in Winterberg und verwies Weltmeisterin Elana Meyers Taylor (USA) auf den zweiten Rang. Für Schneider war es der erste Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

Mariama Jamanka (Oberhof) wurde Dritte und trug ihren Teil zum hervorragenden Ergebnis der deutschen Frauen beim Heim-Weltcup bei. Nach dem ersten Durchgang hatte Jamanka noch auf dem zweiten Rang gelegen. Nach einem wilden zweiten Lauf, an dessen Ende sie sogar stürzte, fiel sie aber zurück. Zwei Hundertstel fehlten am Ende auf den zweiten Platz. Anna Köhler (Winterberg) erreichte mit Erline Nolte den guten achten Rang.

Schneider war erst in der Saison 2015/16 an die Lenkseile gewechselt, noch länger liegt der letzte Weltcup-Erfolg der deutschen Pilotinnen zurück: Im Januar 2015 sorgten Anja Schneiderheinze und Cathleen Martini in St. Moritz sogar für einen Doppelerfolg.