Hamburg (SID) - Nach den Grand-Prix-Siegern Aljona Savchenko und Bruno Massot aus Oberstdorf hat auch die Essenerin Nicole Schott ihr Olympiaticket fast schon sicher. Die EM-Zehnte baute am Sonntag bei einem internationalen Wettbewerb in Kroatien ihren Punktvorsprung auf Lea Johanna Dastich (Dresden) weiter aus und ist bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Frankfurt/Main praktisch nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Bei den nationalen Titelkämpfen wird aber entschieden, wer bei den Spielen im südkoreanischen Pyeongchang im Eistanz und bei den Herren für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) an den Start geht. Ermittelt wird auch das zweite deutsche Olympiapaar hinter Savchenko/Massot.