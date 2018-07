Berlin (dpa) - Nach den Eröffnungsfeiern am Freitag wird die Deutsche Bahn heute auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München den regulären Betrieb aufnehmen. Der erste ICE fährt fahrplanmäßig um 6.30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof ab und wird um 11.02 Uhr in München erwartet. In Gegenrichtung startet der erste Zug um 6.55 Uhr am Münchner Hauptbahnhof. Dessen Ankunft ist für 11.29 Uhr in Berlin vorgesehen. Der Neu- und Ausbau der Gesamtstrecke kostete rund zehn Milliarden Euro.

