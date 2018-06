Nagoya (SID) - Die deutschen Eiskunstläufer haben sich wie schon vor Sotschi 2014 auch im Vorfeld der Winterspiele 2018 in Pyeongchang für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb qualifiziert. In der abschließenden Nominierungsliste, die von Kanada vor Russland und den USA angeführt wird, nimmt das DEU-Team den achten Platz ein, zehn Nationen sind in Südkorea startberechtigt.