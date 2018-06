Winterberg (SID) - Die deutschen Viererbobs haben neun Wochen vor Olympia den ersten Dreifachsieg im Weltcup seit zwei Jahren gefeiert. Beim ersten Heimrennen der Saison in Winterberg setzte sich am Sonntag Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) vor Nico Walther und Francesco Friedrich (beide Oberbärenburg) durch. Im vierten Vierer-Weltcup des Winters war es der dritte Sieg eines deutschen Schlittens.

Mit Blick auf die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) ist das Team von Bundestrainer Rene Spies in der Königsdisziplin damit bestens aufgestellt. Schon bei der Heim-WM im Februar hatten die drei Piloten das Podest im Vierer belegt, Lochner und Friedrich wurden am Königssee zeitgleich Weltmeister.

Einen Dreifachsieg im Weltcup hatte es zuletzt im Dezember 2015 ebenfalls in Winterberg gegeben, damals gewann Friedrich vor dem mittlerweile zurückgetretenen Maximilian Arndt und Walther.

Deutlich schwerer tun sich die Männer momentan allerdings im Zweier, die kleineren deutschen Schlitten laufen noch nicht wie gewünscht. Am Samstag rettete Weltmeister Friedrich durch einen guten zweiten Lauf und unterstützt durch Wetterkapriolen immerhin noch den zweiten Platz hinter dem Schweizer Clemens Bracher.