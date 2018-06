Koblenz (AFP) Im Kampf gegen den Onlinehandel mit sogenannten Designerdrogen sind Ermittler in drei Bundesländern mit Razzien gegen Verdächtige vorgegangen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und die Polizei im rheinland-pfälzischen Betzdorf am Montag mitteilten, wurden Ende vergangener Woche insgesamt zwölf Objekte von zehn Beschuldigten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen durchsucht. Vier Beschuldigte wurden verhaftet.

