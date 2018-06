Düsseldorf (AFP) Der Energiekonzern RWE sieht die Zeit der Braunkohle noch nicht als beendet an. Ohne Braunkohle sei die Stromversorgung in der kalten Dunkelflaute nicht zu sichern, sagte der Chef der RWE-Kraftwerkstochter, Matthias Hartung, der "Rheinischen Post" vom Montag. In Nordrhein-Westfalen decke Kohle noch 80 Prozent des Strombedarfs.

