Nyon (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Besiktas Istanbul. Das ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Die Bayern haben als Zweiter in der Gruppenphase hinter Paris St. Germain in der Runde der letzten 16 zunächst Heimrecht.

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 13./14. und 20./21. Februar statt, die Rückspiele am 6./7. sowie 13./14. März.