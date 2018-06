Astana (AFP) In der kasachischen Hauptstadt Astana soll in der kommenden Woche eine weitere Runde der Syrien-Verhandlungen stattfinden. Die zweitägigen Gespräche unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran sollten am 21. Dezember beginnen, teilte das kasachische Außenministerium am Montag mit. Themen seien unter anderem die Freilassung von Gefangenen, humanitäre Hilfe und das Funktionieren der bei den Astana-Gesprächen eingerichteten Deeskalationszonen, in denen regionale Waffenruhen zwischen Rebellen und Regierungstruppen gelten sollen.

