New York (AFP) Bei der Explosion am Montag im New Yorker Stadtteil Manhattan handelte es sich Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio um den "Versuch eines terroristischen Anschlags". Ausgelöst wurde die Detonation durch einen primitiven Sprengsatz, der am Körper des festgenommenen Verdächtigen befestigt war, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Vier Menschen wurden demnach verletzt, darunter der Verdächtige.

