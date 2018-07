Kassel (AFP) Jobcenter können sich nicht auf einem einmal erstellten Mietpreiskonzept ausruhen. Wird es nicht rechtzeitig aktualisiert, können die Gerichte die Höhe der "angemessenen Mieten" fortschreiben, wie am Dienstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Maßstab hierfür ist demnach die allgemeine Preissteigerung. (Az: B 4 AS 33/16 R)

