Frankfurt/Main (AFP) Vor vielen Millionen Jahren watschelten monsterhafte Pinguine in Neuseeland: Forscher entdeckten dort die fossilen Überreste eines riesigen Urzeit-Vogels, dessen Statur an die Maße eines Profi-Boxers erinnert. Aus der Größe der Knochen lasse sich ableiten, "dass dieser Pinguin mehr als 1,70 Meter groß wurde und über 100 Kilogramm wog", erklärte der Frankfurter Ornithologe Gerald Mayr am Dienstag.

