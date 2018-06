Straßburg (AFP) Die EU-Kommission hat empört auf die Einschätzung von Ratspräsident Donald Tusk reagiert, die verpflichtende Umverteilung von Flüchtlingen über Quoten in Europa sei gescheitert. Ein entsprechendes Schreiben von Tusk für den EU-Gipfel sei "inakzeptabel" und "anti-europäisch", sagte Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Dienstag in Straßburg. "Dieses Papier untergräbt einen der Hauptpfeiler des europäischen Projekts: das Prinzip der Solidarität".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.