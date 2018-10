Straßburg (AFP) Im Europaparlament haben Abgeordnete mehrerer Fraktionen gefordert, auch eine Reihe von EU-Staaten wegen ihrer umstrittenen Steuerpraxis auf die schwarze Liste der Steueroasen zu setzen. Die EU müsse "ihren eigenen Laden in Ordnung bringen" und nicht nur Drittstaaten dazu auffordern, betonte der CDU-Abgeordnete Werner Langen am Dienstag in Straßburg. "Auf die Liste der Steuersümpfe gehören auch einige EU-Staaten", sagte die österreichische Sozialdemokratin Evelyn Regner. Diese Forderung erhebt auch der Untersuchungsausschuss des Europaparlaments zu den "Panama-Papers". Demnach sollen Malta, Luxemburg, die Niederlande und Irland auf die schwarze Liste gesetzt werden.

